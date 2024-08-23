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ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları açıklandı. Heyecanla bekleyen sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında adaylar ÖSYM'nin KPSS sonuç sorgulama adresine gidiyor. 2024 KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı...

23.08.2024 - 10:09 |
ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

2024 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar gözlerini ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirmişti. Adaylar sonuç sorgulama sayfasına yöneldi. 

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

KPSS 2024 LİSANS SONUÇLARI ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYIN

 

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