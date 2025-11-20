Osmaniye'de korkutan deprem! Kentten ilk fotoğraflar geldi

Haberin Devamı

Depremin merkez üssü olan Osmaniye'nin Bahçe ilçesi, sismik aktivitenin yoğun olduğu bir bölge olmamakla birlikte, zaman zaman hafif şiddetli depremler yaşanabiliyor.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Bugün yaşanan bu sarsıntı, yerel halkta kısa süreli paniğe yol açsa da, AFAD ve yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

OSMANİYE FAY HATLARINA YAKIN

Osmaniye ve çevresi, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve aktif fay hatlarına yakın olan bir bölge olduğu için zaman zaman bu tür sismik hareketler yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu tür depremler karşısında hazırlıklı olmanın, can ve mal güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara depreme karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda sürekli bilgilendirme yapmaktadır.

BİR DEPREM DE HASANBEYLİ'DE

Bahçe ilçesinde saat 12.09'da meydan gelen depremden sonra bir deprem de saat 12.19'da Hasanbeyli ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerine göre 3.5 şiddetinde meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derininde oluştu.