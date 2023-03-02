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Osmaniye'de ev satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışına soruşturma

Osmaniye'de deprem sonrası ev satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

02.03.2023 - 10:00 | | İHA
Osmaniye'de ev satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışına soruşturma

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentte, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde bazı binaların yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı belirtildi.

Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde 5 katına varan fahiş fiyat artışlarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, bazı hasarlı evlerin ise hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı bilgisinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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