GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOsmaniye'de 6 Şubat'ta eğitime bir gün ara
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de 6 Şubat'ta eğitime bir gün ara

Osmaniye'de 6 Şubat'ta eğitime bir gün ara

04.02.2026 - 00:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)

Osmaniye'de 6 Şubat'ta eğitime bir gün ara

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde eğitime bir ara verildiği duyuruldu.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Osmaniye Valiliği, oluşabilecek yoğun trafik nedeniyle eğitime bir ara verildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla, ilimizde anma programları düzenlenecektir. Deprem şehitlerimizi anma programları, taziye ziyaretleri ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve katılım ihtiyacı göz önünde bulundurularak; Osmaniye il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Anma etkinlikleri kapsamında, hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması (sağlık, ulaşım, asayiş ve güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması) kaydıyla; tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Güncel Haberler

Elektrikli araçların gizli kapı kolları yasaklanıyor
#Ekonomi

Elektrikli araçların gizli kapı kolları yasaklanıyor

Adıyaman’da yayaya yol vermek isterken çarpıştılar
#Gündem

Adıyaman’da yayaya yol vermek isterken çarpıştılar

Ardahan'da eğitime kar engeli
#Gündem

Ardahan'da eğitime kar engeli