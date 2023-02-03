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Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Osmaniye merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay ve Adıyaman'dan da hissedildi

03.02.2023 - 14:17 |
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.05’te oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Düziçi’nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Düziçi ilçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden ülkemizi korusun” dedi. 

Osmaniyede 4.6 büyüklüğünde deprem

BAKAN SOYLU: HASAR VE YARALANMA YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Osmaniyede 4.6 büyüklüğünde deprem

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