GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABONE OL

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.

28.02.2023 - 15:59 |
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.42’de oldu. Yerin 12.93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul için harekete geçildi: 1,5 milyon konut taşınacak, detaylar belli oldu

İstanbul için harekete geçildi: 1,5 milyon konut taşınacak, detaylar belli oldu

Ofiste uyuyan Twitter yöneticisi kovuldu! Viral fotoğraf kurtaramadı

Ofiste uyuyan Twitter yöneticisi kovuldu! Viral fotoğraf kurtaramadı

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi