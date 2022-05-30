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Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

30.05.2022 - 18:26 |
Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem!

Osmaniye'de merkez üssü Orhaniye kasabası olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 17.32'de meydana geldiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 17.32’de merkez üssü Osmaniye’nin Orhaniye kasabası olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem Orhaniye kasabasının yanı sıra Osmaniye merkez, Kadirli ilçesi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

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