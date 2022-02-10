Osman Kavala'nÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan Osman Kavala'nÄ±n bugÃ¼n dosya Ã¼zerinden aylÄ±k tutukluluk incelemesi yapÄ±ldÄ±. Mahkeme, Kavala'nÄ±n tutukluluÄŸunun oy Ã§okluÄŸuyla devamÄ±na karar verdi. Mahkeme gerekÃ§esinde, "Son tarihli deÄŸerlendirmeden bu yana hukuki durumda deÄŸiÅŸiklik olmamasÄ± gÃ¶zetilerek sanÄ±k Mehmet Osman Kavala'ya isnat edilen suÃ§un vasÄ±f ve niteliÄŸi, yargÄ±lamanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama, dosyada bulunan HTS kayÄ±tlarÄ±, ve BAZ bilgileri Ã¼zerinde yapÄ±lan inceleme, dijital materyaller Ã¼zerinde yapÄ±lan inceleme sonucu dÃ¼zenlenen raporlar, atÄ±lÄ± suÃ§un yasada Ã¶ngÃ¶rÃ¼len cezanÄ±n Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" belirterek oy Ã§okluÄŸuyla tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.Â

ÃœYE HAKÄ°M KARÅžI OY KULLANDI

Daha Ã¶nce de Kavala'nÄ±n adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesi yÃ¶nÃ¼nde oy kullanan Ã¼ye hakim, yine karÅŸÄ± oy kullandÄ±. KarÅŸÄ± oy gerekÃ§esinde ise "sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±, delillerin toplanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, dosya kapsamÄ±, dosyanÄ±n geldiÄŸi aÅŸama, bu aÅŸamadan sonra delil karartma ihtimalinin olmamasÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n tutuklulukta geÃ§irdiÄŸi sÃ¼re, tutukluluÄŸun bir tedbir oluÅŸu, tutuklulukta istenilen amaca adli kontrol tedbirlerinden bir veya birkaÃ§Ä±nÄ±n uygulanmasÄ±yla ulaÅŸÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilerek Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmayan tutukluluÄŸunun devamÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§oÄŸunluÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lmayarak, adli kontrolle tahliyesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ve kanaatindeyim" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

BÄ°R SONRAKÄ° DURUÅžMA 21 ÅžUBAT'TA

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde en son 17 Ocak'ta gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada da, mahkeme heyeti oy Ã§okluÄŸuyla Kavala'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vermiÅŸti. Kavala'nÄ±n bir sonraki duruÅŸmasÄ± 21 Åžubat'ta yapÄ±lacak. Osman Kavala, 1 KasÄ±m 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.

DAVALAR BÄ°RLEÅžMÄ°ÅžTÄ°

Gezi kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± finanse etmekle suÃ§lanan Osman Kavala, Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde beraat etmiÅŸ, istinaf mahkemesi beraat kararÄ±nÄ± bozmuÅŸtu. Ä°kinci kez yapÄ±lan yargÄ±lamada ise Ã¶nce Kavala ve eski CIA danÄ±ÅŸmanÄ± Henri Barkey'e Ä°stanbul 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde aÃ§Ä±lan 15 Temmuz davasÄ± birleÅŸtirilmiÅŸti. Daha sonra Gezi ana davasÄ± 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 35 Ã‡arÅŸÄ± Ã¼yesinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davayla birleÅŸtirilmiÅŸti.