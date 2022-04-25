Osman Kavala davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? Osman Kavala neden tutuklu? İşte Gezi Davası kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Ali Hakan Altınay, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi, Mine Özerden ve Ayşe Mücella Yapıcı da hazır bulundu. Sanıklar ifadelerini verdikten sonra, karar verildi. Peki, Osman Kavala davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? İşte Gezi Davası kararı…

OSMAN KAVALA DAVASI NE OLDU, GEZİ DAVASI KARARI NE?

17 kişinin yargılandığı Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala, "Anayasal düzeni cebir ve şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verildi.

Kavala, duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşma süresinde SEGBİS sistemindeki sorun nedeniyle Kavala'nın görüntüsünün iletilmesinde ve ses aktarımında yer yer sorunlar yaşandı.

Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekci ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Avukatların savunmalarının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Mücella Yapıcı, "Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. Ben 50 yıllık bir meslek insanıyım. Olabildiğince aydın olmaya çalıştım. Hiçbir zaman şiddetten yana olmadım.

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLU?

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

9 Mart 2020 tarihinde ise TCK'nın 328. maddesinden ("devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek") tutuklandı. 20 Mart 2020 tarihinde TCK'nın 309. maddesinden beraat etti.

Tahliyesinin hemen ardından TCK’nın 309. maddesinden gözaltına alındı; ertesi gün, 19 Şubat 2020 tarihinde aynı maddeden tutuklandı. 9 Mart 2020 tarihinde ise TCK’nın 328. maddesinden ("devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek") tutuklandı. 20 Mart 2020 tarihinde TCK'nın 309. maddesinden beraat etti. 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren kesintisiz olarak Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala, 20 Mart'taki beraat kararının ardından aynı dosyadan bir kez daha tutuklu yargılandı.