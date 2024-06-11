Ortaokul ders geçme notu kaç 2024? Ortaokulda sınıfta kalma var mı, ortaokul Türkçe 70 altı olursa ne olur?

17 Haziran'da karne alacak öğrenciler Ortaokulda sınıfta kalma var mı, Ortaokul 5-6-7-8. sınıfta sınıfta kalma var mı?" sorularına yanıt arıyor. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sona ererken, ortaokulda öğrencilerinden bazıları devamsızlık sınırını aştı. Peki, Ortaokulda sınıfta kalma var mı, ortaokul Türkçe 70 altı olursa ne olur?

ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda doğrudan sınıfta kalma yok. Ortaokullarda herhangi bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

ORTAOKUL TÜRKÇE 70 ALTI OLURSA NE OLUR?

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.