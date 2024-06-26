Orman yangınları devam ediyor! Tarihi kente sıçradı

Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise yangının ilk çıktığı yerde incelemelerde bulundu. Yangına müdahale eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz alevlerin içinde kaldı. Arazöz alevlere teslim olurken personel son anda aracı terk etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ konutlarına yakın bölgedeki ormanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. 10 dakika içinde ilk müdahalesi yapılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.