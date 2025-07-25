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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı var mı, başvuru şartları neler soruları, kuruma iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin cevabını merak ettiği soruların başında yer alıyor. Bu yazıda Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ve başvuru şartları hakkında genel bilgiler edineceksiniz.

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmeli destek personeli alımı yapılacağı 08.03.2025 tarihli ilanla duyurulmuştu.

Bu ilana göre işe alım detayları şöyleydi:

Destek Personeli (Şoför – Operatör): 2.674 adet

2.674 adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri): 803 adet

803 adet Toplam Alım: 3.477 adet

3.477 adet Başvuru ve seçim sürecinde adayların atamaları, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılmış olup, yazılı veya sözlü sınav uygulanmamıştır.

NOT: Başvurular, ilan tarihinden itibaren belirtilen süre içerisinde tamamlanmış olup, süreç sona ermiştir. Orman Genel Müdürlüğü'nün bu ilan dışında şu an için bir personel alımı bulunmuyor.

Orman Genel Müdürlüğü başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü, yapılan başvurularda aşağıdaki genel şartların sağlanmasının gerekliliğine vurgu yapıyor:

Devlet memurları kanunu şartları: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi'nde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmanız gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi'nde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmanız gerekmektedir. KPSS puanı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmalısınız.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmalısınız. Şartları sağlama ve belgeleme: Başvuru tarihinin son günü itibarıyla ilanda belirtilen tüm genel ve özel şartları eksiksiz sağlamanız ve bu şartları belgeleyebilmeniz zorunludur. Belirtilen nitelikleri taşımayan veya belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenlediği tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. İdare tarafından ödenmiş bir bedel varsa, bu bedel yasal faiziyle birlikte geri istenecektir.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla ilanda belirtilen tüm genel ve özel şartları eksiksiz sağlamanız ve bu şartları belgeleyebilmeniz zorunludur. Belirtilen nitelikleri taşımayan veya belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenlediği tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. İdare tarafından ödenmiş bir bedel varsa, bu bedel yasal faiziyle birlikte geri istenecektir. Sözleşmeli personel statüsü: Daha önce 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmış veya halihazırda bu statüde çalışmakta olan adaylar için, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 1. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki hükümler uygulanacaktır. Bu hükümlerde belirtilen istisnalar kapsamına girmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

NOT: Yukarıdaki başvuru şartları, kurumun 08.03.2025 tarihli ilanı için belirlenmişti. Bundan sonra yapılacak yeni bir başvuru için şartlar değişkenlik gösterebilir.