Orhan Pamuk'un komşuları isyan etti: Bir kişinin kaprisi yüzünden 11 daire perişan olduk

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 7 dairesinin bulunduğu İstanbul Cihangir’in ünlü binalarından 18 daireli Taray Apartmanı’nın riskli olduğunun tespit edilmesi sonrası komşularıyla mahkemelik olmuştu. Pamuk binanın yıkılıp yeniden yapılmasını isterken yapının güçlendirilmesini isteyen komşular yıkım kararına ihtiyati tedbir koydurdu. Orhan Pamuk’un romanlarını yazdığı, balkonundan çektiği fotoğraflarla sergi açtığı, manzarasıyla dikkat çeken 1972 yapımı Taray Apartmanı’nda yaşayanlar endişeyle 7 Kasım’daki duruşma gününü beklerken Beyoğlu Belediyesi’nden ‘Binayı tahliye edin’ tebligatı geldi. Belediye binada oturanlara su, elektrik ve doğalgazlarının kısa sürede kesileceğini söyledi. Binanın suyu önceki gün kesildi.

‘AMACI MÜZEYE ÇEVİRMEK’

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; Binada daire sahibi olan inşaat yüksek mühendisi Çetin Taray, 72 yılında babasının yaptırdığı binayla ilgili şunları söyledi: “Orhan Bey binayı yıktırmak ve yenileme parasını ödeyemeyecek olan maliklerden de dairelerini satın almak istiyor. Daire sayısını 7’ye çıkardı. Amacı binayı Orhan Pamuk müzesine çevirmekmiş, kendisi söyledi. İnşaat yüksek mühendisiyim. Binayı da babam yaptı. Dolayısıyla bu binanın ne durumda olduğunu ben çok iyi biliyorum. Biz diğer 11 malik, İTÜ’den iki ayrı kürsüden rapor aldık ‘Binanın yıkılmasına gerek yok, güçlendirilmesi yeterli’ diye. Binanın yıkılması önümüzdeki Cihangir Cami için de sakıncalı bulundu. Bu raporları belediyeye ibraz ettik. Bunun üzerine güçlendirme projesi çizildi ve belediyeye verildi.

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‘KİRA VEREMEYECEK İNSANLAR VAR’

Orhan Pamuk maalesef tanınan bir insan olduğu için belediyeye avukatı vasıtasıyla baskı yapıp ‘Bu bina riskli binadır, siz mesul olursunuz’ diyerek elektrik ve suyun kesilmesi ve maliklerin binayı terk etmesi için karar çıkarttırdı. Suyumuz kesildi. Depodaki su 3-5 gün idare eder. Elektrik kesilirse zaten hidroforlar da çalışmaz. Hepimiz perişan olduk. Yaşlı insanlar var. Kira veremeyecek insanlar var. Orhan Bey’in tuzu kuru. Yazın Büyükada’daki evinde, kışın da İstanbul’da birkaç yeri var oralarda kalıyor. Bizim gidebileceğimiz başka evlerimiz yok. Bir kişinin kaprisi yüzünden 11 daire perişan bir vaziyette.”

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