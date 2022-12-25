Organize suç örgütü lideri Kurtuluş ve yöneticisi Camgöz Türkiye'ye iade edilecek

İnterpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, organize suç örgütü lideri olan ve çok sayıdan suçtan firari olarak aranan Serkan Kurtuluş ile aynı suç örgütünün yöneticisi olan ve kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu gibi bir takım suçtan firari olarak aranan Lider Camgöz hakkında Türkiye'nin girişimleriyle kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca her iki şahsın Latin Amerika ülkelerine gittiği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bölge ülkelerinin İnterpol birimleri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Serkan Kurtuluş'un ve Lider Camgöz'ün Arjantin'de sahte pasaport ile yakalanmaları sağlanmıştır. Akabinde Adalet Bakanlığımızca her ik şahıs hakkında hazırlanan iade evrakları hem diplomatik hem de İnterpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletilmiştir. Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca, söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.