GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ordu'da yoğun kar yağışı sonrası drift eğlencesi! Binlerce lira ceza ödedi

Ordu'da yoğun kar yağışı sonrası drift eğlencesi! Binlerce lira ceza ödedi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde karla kaplı zeminde drift atan sürücü, ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından yakalanarak kendisine 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

22.10.2024 - 12:48 | | İHA
Ordu'da yoğun kar yağışı sonrası drift eğlencesi! Binlerce lira ceza ödedi

Akkuş İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro ve Denetleme ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bir grup gencin otomobilleriyle karla kaplı zeminde drift yaptığını tespit etti.

55 ER 081 plakalı otomobil sürücüsü olduğu öğrenilen M.A.'ya kar altında drift attığı gerekçesiyle 32 bin 233 lira para cezası kesildi.
Diğer taraftan drift atan sürücüyü ise çevredeki arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü.

GÜNCEL HABERLER

Hava resmen buz kesti! Araçların camları dondu, sıcaklık eksi 9'a kadar düştü

Hava resmen buz kesti! Araçların camları dondu, sıcaklık eksi 9'a kadar düştü

Mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Gümüşhane'de kar yağışı 3 gündür hiç durmadı! Yoğun yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar mahsur kaldı

Gümüşhane'de kar yağışı 3 gündür hiç durmadı! Yoğun yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar mahsur kaldı