Ordu'da yoğun kar yağışı sonrası drift eğlencesi! Binlerce lira ceza ödedi

Akkuş İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Büro ve Denetleme ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bir grup gencin otomobilleriyle karla kaplı zeminde drift yaptığını tespit etti.

55 ER 081 plakalı otomobil sürücüsü olduğu öğrenilen M.A.'ya kar altında drift attığı gerekçesiyle 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

Diğer taraftan drift atan sürücüyü ise çevredeki arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü.