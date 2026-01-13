GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ordu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Ordu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

13.01.2026 - 21:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ordu'da kar yağışı etkili oluyor. Ordu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ile Ulubey ilçelerinin tamamında ve Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı, Perşembe ilçelerinde ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, “Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

