Ordu'da hizmete açıldı: Ulaşımda dev hamle!

Kent içi ulaşımın ana arterleri arasında yer alan köprü, yürütülen çalışmaların ardından modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuldu. Köprünün inşasının tamamlanmasının ardından bağlantı yollarında da kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Şehir içi trafiğin en önemli güzergahlarından biri olan köprünün altyapı çalışmaları Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapıldı. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köprüye ulaşımı sağlayan yol ağında asfalt çalışmalarına başladı. Toplam 250 metrelik alanda gerçekleştirilen sıcak asfalt uygulamasının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlandı ve köprü vatandaşların ve araçların kullanımına açıldı.





Öte yandan köprü çalışmasının ardından Bülbül Deresi üzerinde bulunan kaldırımlarda da yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde başlamasının beklendiği öğrenildi.