Ordu'da 109 yaşındaki kadının 'Anneler Günü' kutlandı

Altınordu ilçesinde yaşayan Hayriye Aybastı, eşi yaşamını yitirdikten sonra çocuklarına hem anne, hem de baba oldu. 25 Haziran 1916 doğumlu olan Aybastı, boş durmayı sevmediğini, günlük hayatında ise doğal beslenmeyi tercih ettiğini belirtti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anneler Günü dolayısıyla, 1 ay sonra yaş günü olan Hayriye Aybastı’yı evinde ziyaret ederek, çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Aybastı’nın Anneler Gününü kutlayan Başkan Güler, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Başkan Güler, Hayriye Aybastı’nın örnek bir hayatı olduğunu belirterek, “Bir yandan çocuklarına bakıyor, bir yandan örgü yapıyor. Kendisi harikulade örnek bir hayat sürüyor. Bize hayatıyla ilgili kesitler verdi. 3 evladını yetiştirmiş, muhteşem bir anne. Böyle bir annenin günün kutladığımız için mutluyuz. Kendisinin nezdinde tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Kendisine daha sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

‘DOĞAL BESLENİYORUM’

Kendi yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra yöresel ürünleri de tükettiğini belirten Aybastı, “Isırgan otunu toplarım, haşlayıp sabahları aç karnına suyunu içerim. Yumurta, süt ve yoğurdu elimden geldiğince yerim. Küçük yaşlarda keçi sütünü çok içtim. Şu anda çok şükür kendimi idare ediyorum. Yiyebildiğim her şeyden tüketiyorum, çayı az, ayranı çok içerim. Su, yoğurt ve ayrana çok düşkünüm. Ben anneyim, aynı zamanda baba sayılırım, beni unutmasınlar. Sevgi ve saygı her zaman birdir, anne ve baba sevgisi, evlat sevgisi daima insanın içinde durur” diyerek kendisini ziyaret eden Güler'e teşekkür etti.