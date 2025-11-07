Ordu Ünye'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 12 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. F.A. yönetimindeki 52 D 5039 plakalı minibüs, M.G. yönetimindeki 34 NIC 234 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki O. A. ile minibüsteki yolculardan D.D., A. A., Y.T., R.S., Y. İ., Ş.G., E.M., E.D., Z.Ö., B.S.K. ve O. A.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.