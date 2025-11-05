Ordu Fatsa’da taş ocağında göçük meydana geldi: 2 kişi enkaz altında kaldı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

VALİ EROL: GÖÇÜK ALTINDA 2 KİŞİ VAR

Ordu’nun Fatsa ilçesinde taş ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giden Ordu Valisi Muammer Erol, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir kamyon sürücüsü ile iş makinesi operatörünün göçük altında kaldığını söyleyen Vali Erol, “Burası Fatsa ilçe merkezine 7 kilometre mesafede Sefa köyü mıntıkasında aktif bir taş ocağı. Bu taş ocağında saat 16.30 sırasında üst taraflardan bir kütle hareket ediyor. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi, sürücüsü ve operatörüyle birlikte altındalar. Ekiplerimiz burada. Şu anda burayı bilen arkadaşlarımız ‘burasıdır’ diye tarif ettiği noktada gördüğünüz gibi çalışan iş makinelerimiz var. Aynı şekilde çalışmalara destek veren 20’ye yakın ekip var. Göçük altında toplam 2 kişi var. Burada AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma ekipleri var. İş makinesi olarak da 8'e yakın iş makinesiyle müdahaleler devam ediyor” dedi.