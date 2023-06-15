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Operasyon için bugün düğmeye basıldı! Tek tek tespit edildi, 76 gözaltı kararı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 76 şahıs hakkında yakalama kararı verilirken, ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor.

15.06.2023 - 08:00 | | İHA
Operasyon için bugün düğmeye basıldı! Tek tek tespit edildi, 76 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Operasyon için bugün düğmeye basıldı Tek tek tespit edildi, 76 gözaltı kararı

Yapılan çalışmalarda kent genelinde 76 şahsı tespit eden ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Dron desteğiyle kent genelinde belirlenen 76 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, aranan şahısları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, ekiplerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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