GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemOperasyon bugün başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu, 450 askerle...
HaberlerGündem Haberleri Operasyon bugün başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu, 450 askerle...
ABONE OL

Operasyon bugün başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu, 450 askerle...

İçişleri Bakanlığı: Van'da 'Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 450 personel görev aldı.

08.12.2021 - 10:02 |
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da 'Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 450 kişilik personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

Borcu olanlar dikkat! Tarih verilerek uyarı yapıldı, gecikme faizi...

Borcu olanlar dikkat! Tarih verilerek uyarı yapıldı, gecikme faizi...

TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga

TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga

Çiğ köfte üreticilerinden stokçu uyarısı: Hammadde bulamıyoruz

Çiğ köfte üreticilerinden stokçu uyarısı: Hammadde bulamıyoruz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Borcu olanlar dikkat! Tarih verilerek uyarı yapıldı, gecikme faizi...

Borcu olanlar dikkat! Tarih verilerek uyarı yapıldı, gecikme faizi...

Sıradaki Haber
Çiğ köfte üreticilerinden stokçu uyarısı: Hammadde bulamıyoruz

Çiğ köfte üreticilerinden stokçu uyarısı: Hammadde bulamıyoruz

Sıradaki Haber
Astsubayı yaralayan eski uzman çavuş: Eşimin akrabası sandım

Astsubayı yaralayan eski uzman çavuş: Eşimin akrabası sandım

Sıradaki Haber
Olaf Scholz kimdir? Yeni Almanya Başbakanı Olaf Scholz hangi partiden?

Olaf Scholz kimdir? Yeni Almanya Başbakanı Olaf Scholz hangi partiden?

Sıradaki Haber