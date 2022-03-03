Onlarca öğrenci hastaneye koştu, valilikten flaş açıklama geldi! Gaz zehirlenmesi...

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleriyle görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk olarak 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Son olarak 14 öğrencinin rahatsızlanmasıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrenci sayısı 64 oldu.

Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve doğalgaz ekibi sevk edilmiş, yapılan ölçümlerde herhangi bir gaz tespit edilememişti. Ekiplerin incelemesinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİK: ZEHİRLENME TEŞHİSİ KONULMAMIŞTIR

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine, Sağlık, AFAD ve emniyet ekibi ile birlikte Doğalgaz dağıtım şirketi personelleri süratle okula intikal etmiş olup ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilememiştir. 70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır. Kontrolleri tamamlanan öğrencilerimiz ailelerine teslim edilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir” denildi.