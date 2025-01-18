Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! Ünlü dizinin çekildiği semtte korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ercan Çali ile Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında T.S.K.'nın belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Seyyar satıcılık yapan 34 yaşındaki Ercan Çali’nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde can çekiştiği sırada T.S.K’nin saldırmaya devam ettiği görülüyor.

'GENCECİK ÇOCUĞUN VURULMASI MI GEREKİYORDU'

Hayatını kaybeden Çali için 12 Ocak'ta, Balat Yusuf Secaattin Ambari Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti.

Ayazağa mezarlığında defnedilen Ercan Çali'nin Dayısı İbrahim Abarcı, "Ben evdeydim, oğlum geldi televizyona görmüş 'Ercan abiyi vurmuşlar' dedi. Televizyonda seyrettik, öğrendik. Ercan'la kız karşı karşıya 20-30 metre var tartışıyorlar. Kız orada hareketler yapıyor, silah çekiyor Ercan'da 'kızım siz gidin erkekleriniz gelsin, erkeklerinizle konuşalım neden böyle yapıyorsunuz' falan diyor. Aralarında münakaşa olduğu için yani gencecik çocuk gitti yani. Tartışmanın sebebi ne olacak hiçbir şey yoktu, komşular yılardan beri oradalar bu çocuklar. Tezgahları yılardan beri orada çocukların. Yıllardan beri komşuluk yapan kişiye bu şekilde mi olması gerekiyordu yani, gencecik bir çocuğun vurulması mı gerekiyordu yani" şeklinde konuştu.

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