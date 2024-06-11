Haberler Gündem Haberleri Onaylı randevu sisteminde yeni uygulama Onaylı randevu sisteminde yeni uygulama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı. 11.06.2024 - 17:08 | Son Güncellenme: 11.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:09 fahrettin koca randevu mhrs onaylı randevu Bahçeli'nin yüzüğündeki yazı sosyal medyada gündem oldu Onaylı randevu sisteminde yeni uygulama 'Büyücülük' ve 'falcılık' adı altında cinsel saldırı Erdoğan - Özel görüşmesinin şifreleri! CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, detayları aktardı Plajlar 500 lahmacun 1000 lira! Turizm cennetinde fiyatlar uçtu Memduh Paşa Yalısı'ndaki soyguna ilişkin 7 gözaltı Denizde halıya sarılı bulunan Sedef Güler cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi Erdoğan'dan 18 yıl sonra CHP'ye tarihi ziyaret! Özgür Özel ile kritik görüşme Bakan Ersoy CNN TÜRK'te açıkladı! Hatay'a 2025'te festival geliyor Adana'da 2 günde 10 orman yangını çıktı, profesör uyardı GÜNCEL HABERLER Bir öksürükle bağırsakları döküldü! Acil ekipler gördükleri karşısında dondu kaldı Bahçeli'nin yüzüğündeki yazı sosyal medyada gündem oldu Onaylı randevu sisteminde yeni uygulama