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Onaylı randevu sisteminde yeni uygulama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

11.06.2024 - 17:08 |
Onaylı randevu sisteminde yeni uygulama

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Onaylı randevu sisteminde yeni uygulama

Onaylı randevu sisteminde yeni uygulama