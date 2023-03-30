GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ömer Çelik: Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek slogan atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz
ABONE OL

Ömer Çelik: Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek slogan atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Londra'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü kesilip, slogan atılmasına tepki göstererek, "Faşistlerin tavrını lanetliyoruz" dedi.

30.03.2023 - 13:51 | | ANKARA, (DHA)
Ömer Çelik: Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek slogan atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek 'Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları, Kıbrıs Türk devletinin Cumhurbaşkanı olan Sayın Tatar'ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir" dedi. 

Ömer Çelik: Ersin Tatarın konvoyunun önünü keserek slogan atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

İcra satış müdürü ve zabıt katibi, önemli ihale dosyalarını örgüte haber vermiş

İcra satış müdürü ve zabıt katibi, önemli ihale dosyalarını örgüte haber vermiş

EYT'lilere katmerli maaş için kritik tarihe dikkat!

EYT'lilere katmerli maaş için kritik tarihe dikkat!