Ömer Çelik: Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek slogan atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek 'Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları, Kıbrıs Türk devletinin Cumhurbaşkanı olan Sayın Tatar'ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir" dedi.