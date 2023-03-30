Ömer Çelik: Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek slogan atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Londra'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü kesilip, slogan atılmasına tepki göstererek, "Faşistlerin tavrını lanetliyoruz" dedi.
30.03.2023 - 13:51 | | ANKARA, (DHA)
AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın konvoyunun önünü keserek 'Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları, Kıbrıs Türk devletinin Cumhurbaşkanı olan Sayın Tatar'ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir" dedi.