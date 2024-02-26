Ömer Çelik: ABD'nin Gazze vetosu utanç verici

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜ



Sayın Cumhurbaşkanımıza nice yaşlar, nice yollar diliyoruz. Partimizin yetkili kurulları adına tebriklerimizi sunuyoruz. Dünya liderlerinden arayanlar var. Vatandaşlarımızın ilettikleri tebriklerini kendilerine ilettik.



"TERÖRİSTAN ADACIKLARI KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"



Antalya'da sel ve Erzincan'da toprak kayması neticesinde büyük üzüntüler yaşadık. Bugün Elazığ'da bir olay oldu. Burada vatandaşlarımız kurtarıldı. Amacımız sınırlarımızın etrafında teröristan adacıkları kurulmasına müsaade etmemektir. Harekatlar güçlü şekilde yapılmasaydı bir takım karanlık emeller çerçevesinde kurulmak istendiğini biliyoruz. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Komşularımız terör örgütlerini bertaraf etme noktasında kapasite koymadığı zaman Türkiye hakkını kullanacaktır. Son günlerde Irak merkezli bir takım konular gündeme geliyor. Arkadaşlarımız ziyaret ettiler.

"EKONOMİ PROGRAMI MEYVESİNİ VERİYOR"



Seçim sürecindeyiz, ne seçim ne başka gündem deprem bölgesindeki irademizin önüne geçemez. Cumhurbaşkanımız birinci yılında illerimizi ziyaret etti. Bu bizim kaybettiğimiz canlarımızı hatırımızda tuttuğumuzun ifadesidir. 5 ilde 31 bini aşkın konut ve köy evi teslim edildi. Aynı takvim çerçevesinde evlerin teslim edildiği süreçleri göreceğiz. Ekonomideki program meyvelerini vermeye devam ediyor. Enflasyon ve diğer alanlarla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz. Yabancı para ve yatırım miktarı da artmaktadır. Tüm göstergelere baktığımızda, bu programın olumlu etkilerin görüldüğü ve daha çok görüleceğini değerlendiriyoruz.



"NETANYAHU'NUN GAZZE SOYKIRIMI SÜRÜYOR"



Maalesef açlıkla mücadele konusunda yeni bir imtihanla karşı karşıya kaldılar Gazze'deki kardeşlerimiz. İnsanlar, hayvan yemi yemek durumunda kalıyorlar. Netanyahu'nun Gazze soykırımı sürüyor. Gazze'deki 6 çocuktan 1'i kıtlıkla karşı karşıya. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin soykırım sözleşmesi karşısında İsrail'i ihlal ettiği için divana başvurması önemli bir dönüm noktasıdır. İsrail bu safhalardan geçmiştir ve her seferinde de uluslararası hukukun kurallarını yok sayarak faaliyetlerine devam etmiştir. Uluslararası hukuk bunu durduramıyorlarsa hiçbir işe yaramıyorlar demektir. Her türlü İsrail'i durduracak girişimin ABD tarafından veto edilmesi ise ABD açısından utanç verici kara leke olarak tarihine geçecek adımdır. Geçtiğimiz günlerde Borrell net bir cümle kurdu. Bugün İspanya ve Belçika'nın ortaya koyduğu tutum doğru olan tutumdur. Batı toplumlarındaki isyanlar neticesinde iki devletli çözüm çerçevesinde daha çok ses çıkmaya başladı. Öncelikle ateşkesin ortaya çıkması lazım. Başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinden bahsediyoruz.

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