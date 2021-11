Omega varyantı nedir, Covid 19 omega varyantı belirtileri nelerdir? İsrail, 'Omega' varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi!

Aşılama ve enfekte olan kişilerin bağışıklığı nedeniyle sonraki varyantların çok büyük bir sorun oluşturmayacağı umuluyor. Ancak bu daha bulaşıcı varyantlar, Covid'e karşı mücadelenin giderek daha zorlaştığı dünyanın kalanı için tam bir kabus oluşturacağı düşünülüyor. Peki, Omega varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

OMEGA VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü/ Director of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Direktörü Rochelle Walensky omega mutasyonu hakkında şu ifadeleri kullandı:

CDC Direktörü Rochelle Walensky, belirtiler ve semptomların çoğunlukla SARS-CoV-2 B.1.1.7 veya delta ile uyumlu olacağını aktarırken, yeni varyantın kirpik ve saçlarda dökülmeye, saç ve kirpikleri daha yavaş uzamasına neden olabileceğini aktarılıyor.

İSRAİL’DE OMEGA VARYANTI TATBİKATI

İsrail Başbakanı Bennett tarafından bir sığınaktan yönetilen ve savaş oyunları formatında gerçekleştirilen tatbikat, dünyada bir ilk olma özelliği de bulundurmakta. Tatbikat kapsamında seyahat kısıtlamaları, kapanma önlemleri, sokağa çıkma yasağı, karantina politikası ve turizme yönelik önlemler de ele alındı.

İsrail, ülkenin virüsün yeni ve ölümcül bir çeşidinin patlak vermesine hazır olup olmadığını test etmek için dünyanın ilk ulusal koronavirüs tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikat, savaş oyunları formatında gerçekleştirildi ve başbakan Naftali Bennett tarafından yönetildi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

İsrail Başbakanı Bennett, pandemide dördüncü dalganın geride kaldığını ve İsrail'in Delta varyantı sürecinden çıkma dönemine girdiğini ancak diğer yandan virüse karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Bennett, "Tatbikatları ve kendimizi sınamayı sürdürüyoruz. Durumu yakından takip etmek ve her tür senaryoya hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

ASLINDA VAR OLMAYAN ÖLÜMCÜL VARYANT: OMEGA

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, tatbikata konu olan ölümcül 'omega varyantının' ülkede olmadığı, hükümetin tatbikatla ölümcül bir varyanta karşı devlet dairelerinin ve ulusal kurumların yeteneklerinin test edildiğini bildirdiler.

DÜNYADA BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Kudüs yakınlarındaki nükleer patlamaya dayanıklı bir sığınaktan yönetilen tatbikat, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Tatbikat kapsamında seyahat kısıtlamaları, kapanma önlemleri, sokağa çıkma yasağı, karantina politikası ve turizme yönelik önlemler de ele alındı.