Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetine yoğun ilgi

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Birimlerde aktif olarak her hafta 136 kişiyle düzenli olarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor. Hizmet kalitesinden ve bireysel özen standardından ödün vermeyen uzmanlar, çiftlerle gerçekleştirilen seansları 90 dakika, yetişkin, çocuk ve ergenlerle yapılan bireysel görüşmeleri ise 50 dakika olarak planlayarak danışanlarına destek sağlıyor.