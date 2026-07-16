Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetine yoğun ilgi
Efeler Belediyesi'nin ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 243 kişi destek almak için sırada bekliyor, her hafta ise 136 kişiye düzenli psikososyal destek sağlanıyor.
Özellikle ekonomik ve sosyal zorlukların arttığı günümüzde psikososyal desteğe erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen Efeler Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, Efeler halkının sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen hizmetler, yoğun bir başvuru talebiyle aralıksız sürüyor.
Efeler Belediyesi Psikososyal Destek Birimleri, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle oldukça hareketli günler geçiriyor.
Şu an için kurumlarda toplam 243 kişi destek almak üzere sırada beklerken, uzman ekipler bu yoğun talebe yanıt verebilmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Birimlerde aktif olarak her hafta 136 kişiyle düzenli olarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor. Hizmet kalitesinden ve bireysel özen standardından ödün vermeyen uzmanlar, çiftlerle gerçekleştirilen seansları 90 dakika, yetişkin, çocuk ve ergenlerle yapılan bireysel görüşmeleri ise 50 dakika olarak planlayarak danışanlarına destek sağlıyor.
Uzman psikologlar, günlük hayatın getirdiği kaygı, stres, yaşam değişiklikleri ve ilişkisel güçlüklerin yanı sıra; bireylerin ve ailelerin yaşadığı travmalar, cinsel istismar, uzamış yas süreci, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla da yakından ilgileniliyor.