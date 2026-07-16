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Lavantalarla birlikte Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı

16.07.2026 - 19:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRKLARELİ (İHA)

Kırklareli'nde lavantalarla birlikte fotoğraf karelerine yansıyan Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı.

1Lavantalarla birlikte Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı

Ayın erken batmasını ve havanın bulutsuz olmasını fırsat bilen Kırklarelili fotoğrafçılar, objektiflerini gökyüzüne çevirdi.

2Lavantalarla birlikte Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı

Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde fotoğraf çekimi yapan fotoğrafçılar, kadrajlarına yıldızlarla birlikte lavantaları da ekledi.

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3Lavantalarla birlikte Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı

Uzun pozlama tekniği ile yıldız izlerini ve Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflayan fotoğrafçılar, yaptıkları çalışmanın sonuçlarından çok memnun olduklarını belirttiler.

4Lavantalarla birlikte Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı

 

 

 