Lavantalarla birlikte Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı
16.07.2026 - 19:08Güncellenme Tarihi:
Kırklareli'nde lavantalarla birlikte fotoğraf karelerine yansıyan Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar, görenleri hayran bıraktı.
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Ayın erken batmasını ve havanın bulutsuz olmasını fırsat bilen Kırklarelili fotoğrafçılar, objektiflerini gökyüzüne çevirdi.
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Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde fotoğraf çekimi yapan fotoğrafçılar, kadrajlarına yıldızlarla birlikte lavantaları da ekledi.
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Uzun pozlama tekniği ile yıldız izlerini ve Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflayan fotoğrafçılar, yaptıkları çalışmanın sonuçlarından çok memnun olduklarını belirttiler.
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