Ölümcül virüs taşıyan binlerce şişe laboratuvardan buhar oldu gitti!

Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, yaptığı açıklamada Hendra virüsü, Lyssavirüs ve Hantavirüs dahil olmak üzere 323 canlı virüs örneğinin 2021 yılında "biyogüvenlik protokollerinin ciddi bir ihlali" sonucu kaybolduğunu duyurdu.

İhlal, ilk olarak Ağustos 2023'te tespit edildi. Kayıp şişelerin yaklaşık 100'ü ölümcül Hendra virüsü içeriyor. Şişelerden ikisinde hantavirüs, 223 şişede ise lyssavirüs örnekleri bulunuyor.

Hendra virüsü ilk olarak 1990'ların ortalarında, Avustralya'da birkaç atı enfekte edip öldürdükten sonra keşfedildi. Atlardan bulaşma yoluyla sadece birkaç insan bu virüse yakalandı, enfekte olanların önemli bir kısmı hayatını kaybetti.

Cornell Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Halk ve Ekosistem Sağlığı Bölümü profesörlerinden Raina Plowright, "Hendra virüsü, insanlarda yüzde 57 ölüm oranına sahip. Bulaşan bu virüsün kişiler, aileleri ve virüsün yayıldığı bölgelerdeki veterinerlik ve atçılık endüstrileri üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu" dedi.

Kemirgenler tarafından taşınan Hantavirüs, yaklaşık yüzde 38 ölüm oranına sahip Hantavirüs Pulmoner Sendromu'na (HPS) neden olabilirken, lyssavirüs kuduza benzer semptomlara yol açar ve yüksek bir ölüm oranına sahiptir.

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