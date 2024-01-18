"Ölümcül koronavirüs üretildi!" Kabusun adı: GX_P2V

Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanlarının, 2017’de ilk olarak pangolinlerde bulunan bir koronavirüsü klonlayarak mutasyona uğramış “GX_P2V” adlı söz konusu virüsü ürettiği belirtildi.

Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen bilim insanları, genetiğini değiştirerek “insanlaştırdığı” fareleri GX_P2V ile enfekte etti.

Virüsle enfekte olan her farenin, 8 gün içerisinde öldüğü kaydedildi. Klonlanarak Pekin laboratuvarında birden fazla kopyası saklandığı öne sürülen virüsün insanlara bulaşma riskinin bulunduğunu bildirildi. Çalışma bilim dünyasında tepkiyle karşılandı.