Kayseri'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

KAYSERİ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Kayseri güne depremle uyandı. AFAD'dan aktarılan son bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.