Kayseri'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.05'te meydana geldi. Yerin 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
18.01.2024 - 09:20 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
KAYSERİ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI
Kayseri güne depremle uyandı. AFAD'dan aktarılan son bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.