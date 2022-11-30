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Olaylı derbinin şüphelilerinden 19’u tutuklandı

İzmir’deki olaylı Göztepe-Altay derbisinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklandı.

30.11.2022 - 20:41 | | İHA
Olaylı derbinin şüphelilerinden 19’u tutuklandı

İzmir’de pazar günü çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 19’u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheli hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.

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Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklandı. Mahkeme; U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E.’nin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

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