Okuma yazmayı öğrenir öğrenmez kitap yazdı: 7 yaşındaki Zeynep'ten öğretmenine unutulmaz hediye

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mustafa Reşit Paşa İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Elif Sevindik, 6 yaşındayken Atakent Aysel-Salih Baysak Anaokulu'ndaki öğretmeni İzzet Güldoğan'ın Diyarbakır'ın bir köyünde geçen hayat hikayesinden çok etkilendi.

Derste öğretmeni Güldoğan'ın köyde geçen çocukluğunu dinleyen Sevindik, etkilendiği hikâyeyi unutmadı ve 1'inci sınıfa başlayıp okuma yazmayı öğrenir öğrenmez çocuk kitabı yazdı.

Öğretmenine sürpriz yapmak isteyen Sevindik ailesinin yardımıyla 'Öğretmenimin Hikayesi' verdiği kitabını bastırdı. Sevindik, kitabı öğretmeni Güldoğan'ın doğum günü 20 Şubat'ta hediye etti. Bir öğretmen için dünyanın en güzel hediyesinin dönüş almak olduğunu söyleyen, Güldoğan, "O dönüşü aldığımda çok mutlu oldum ve şaşırdım. Gözlerim doldu, çok duygulandım" dedi.

'DOĞUM GÜNÜMDE HEDİYE ETTİ'

Türkiye'nin birçok yerinde, 2012'den itibaren de İzmir'de görev yaptığını söyleyen Güldoğan, "Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki bir köyde doğdum ve 7 yaşına kadar orada büyüdüm. 3 katlı topraktan bir evimiz vardı. Öğrencilerime de köyde yaz aylarında çok sıcak olduğu için damda uyuduğumuzu, yıldızları seyrettiğimizi ve arkadaşlarımızla birbirimize masallar, hikayeler anlattığımızı söyledim. Öğrencilerime kendi hayat hikayemdeki komik, eğlenceli anları anlattım. Zeynep de hikayemden etkilenmiş ve anaokulunu bitirip birinci sınıfa geçince 'Öğretmenimin Hikayesi' adlı çocuk kitabını yazmaya karar vermiş. Birçok detayı da unutmadan aktarmış. 20 Şubat benim doğum günüm ve doğum günümde hediye etti. Çok mutlu oldum ve sevindim. Kendi hayat hikayemi sıradan bulup köyde geçen ve kente göç eden bir ailenin hayatından bir şeyler aktarmıştım. Bunun bir öğrencimde değer bulması gerçekten etkileyiciydi" ifadelerini kullandı.

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'YAZMAYA MEYİLLİ BİR ÇOCUKTU'

Zeynep'in, anaokulunda kendi sınıfındayken sürekli resimler yaptığını belirten Güldoğan, "Yaptığı resimleri getirip hediye etmeyi çok severdi. Bazen altına yazılar da yazmamı isterdi. 'Karahindiba, Tıkır Tıkır Merdiven ve Benim Küçük Evim olmak üzere 3 kitabım var. 'Tıkır Tıkır Merdiven' kitabı birçok dile çevrildi ve birçok ülkede bulunuyor. Bu nedenle yazar kimliğimden etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle ben de sınıfta kitap okumaya, kitapları tanıtmaya çok önem veriyorum. Zaman zaman yazarları online olarak davet ediyoruz. Kendi yazar arkadaşlarımla iletişim kurmalarını sağlıyorum. Tüm bunun etkisi olmuş olabilir ama zaten kendi içinde de olan okumaya ve yazmaya meyilli bir çocuktu" diye konuştu.

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'KİTABIN RESİMLERİNİ 8 YAŞINDAKİ KUZENİM ÇİZDİ'

Öğretmeninin yaşam hikayesini anlattığını ve anlattıklarından çok etkilendiğini dile getiren Zeynep Sevindik ise "Bir kitap yazmak istedim. Öğretmenim, kendi horozunun arkadaşlarını kovaladığını dair komik bir hikaye de anlattı. Bunların hiçbirini unutmadım ve öğretmenimin hikayesini çok sevdim. Sonra çocuk kitabı olsun istedim. 2'nci sınıfa giden 8 yaşındaki kuzenim Masal İlhan'a çok güzel resim çizdiği için kitabımın resimlerini çizdirdim. Sonra öğretmenimin doğum gününe bastırıp hediye ettik. Öğretmenim de çok sevindi" dedi.

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'ZEYNEP, ÖĞRETMENİNİN HİKAYESİNİ HİÇ UNUTAMADI'

Zeynep'in annesi Yağmur Paksoy Sevindik (36) de "Zeynep'in yazmak istediğini duyduğumda çok heyecanlandım çünkü yazmaya yeteneği olduğunu düşünüyordum. Kitaplarla küçük yaştan beri çok ilgiliydi. Sonrasında öğretmenimizin yazar olması Zeynep'e bu konuda çok katkı sağladı. O yüzden onun adına çok heveslendim, çok da destekledim. Öğretmeni kendi hikayesini anlattığında Zeynep zaten unutamadı ve çok etkilenmişti. Ama sonrasında aradan bir yıl geçti. Okuma yazma öğrenince öğretmenin hikayesini yazmak istediğini söyledi. O noktada ben de destekledim" diye konuştu.