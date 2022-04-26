Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: Artık zorunlu değil
Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan resmen duyurdu, artık zorunlu değil. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli" dedi.
Bakan Koca, maskeli bir çocuğun fotoğrafını da "Hatıra fotoğraflarımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" notuyla paylaştı.
Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2022
HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM. Okullarda maske mecburiyeti kalktı. pic.twitter.com/o3NJN5JvNo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2022