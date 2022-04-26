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Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: Artık zorunlu değil

Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan resmen duyurdu, artık zorunlu değil. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı” dedi.

26.04.2022 - 17:39 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: Artık zorunlu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli" dedi.

Bakan Koca, maskeli bir çocuğun fotoğrafını da "Hatıra fotoğraflarımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" notuyla paylaştı.

 

 

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