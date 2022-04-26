Kapalı mekanda maske şartı kalktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu kararlarını açıkladı...

Koronavirüs Bilim Kurulu en kritik toplantılarından birini bugün yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı saat 12.00 itibarıyla başladı. Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan karaları açıkladı...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyamızın son 2 yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Bu süreç kısa sürede üretimden tüketime, spordan eğitime, istihdama kadar her alanı etkileyen bir krize dönüştü.

Ülkelerin her biri kendi kapasiteleri ölçüsünde salgınla mücadeleye girişti. Ciddi sıkıtnılar yaşandı.



Koskoca devletlerin havalimanlarında Maske kapma kavgasına giriştiklerine hep birlikte şahit olduk. Devletlerin yönetim becerileri de sınandı. Türkiye, bu sınavlardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur.

Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Bizim için de çok çok önemli olan bazı hocaları da ebediyete uğurladık. Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastaneleri bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.

Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi kısıtlanırken biz şehir, devlet, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde yeni yatağı da hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik.

VEFA grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. En önemli desteği Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. DSÖ de takdirlerini de kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. Kovid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberleri mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır.

KENDİ AŞISINI ÜRETEBİLEN 9 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Salgının başlangıcında bilinmeyen, tanınmayan, sonuçları kestirilemeyen virüsle karşı karşıya gelinmiş olmasının yol açtığı belirsizlikler vardı. Çin'den gelen bilgiler dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı.

Bilim insanlarının tespitleri de bizi her gün yeni tavsiyelere maruz bıraktı. Dünyada geliştirilen her yöntemi en hızlı şekilde ülkemize kazandırarak mücadeleyi ön plana çıkardık. Yerli solunum cihazından tanı kitine, aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık.

Bugün kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri konumundayız. Dünya bu konuda hiç de hayırla yad edilemeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Bu süreçten çıkardığımız ders; sağlık altyapısı ve hizmetleri konusunda kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur. Bu hedefe hızla ulaşacağız.

Son 2 yıldır mesaisinin tamamını karşılık beklemeden salgınla mücadeleye ayıran değerli bilim insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Salgının artık kitlesel tehdit olmaktan çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacaktır.

Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına ülke geneli vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir.

Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.