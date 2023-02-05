Okullarda 'ücretsiz yemek' uygulamasında flaş gelişme!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ildeki anaokullarında 'ücretsiz yemek' uygulaması yarın başlıyor. Uygulamadan 5 milyon öğrenci faydalanabilecek. Eğitim öğretim yılının başında ücretsiz yemekten faydalanan ve yaklaşık 1,5 milyon olan öğrenci sayısı, 1,8 milyona kadar ulaşmıştı. 6 Şubat itibariyle de bu sayının 5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Yeni uygulamayla okul öncesi eğitim alan öğrencilere, haftanın beş günü, günlük bir öğün yemek verilecek. Sabahçı öğrencilere kahvaltı, öğlencilere ise yemek servis edilecek. Yemekler mutfağı olan anaokullarında, bu mutfaklarda, personeller tarafından hazırlanacak. Bakanlık, okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokullarına, ihtiyaçları için bütçe de sağladı. Sabah kahvaltısı ise öğrencilere tabldot olarak verilecek. Mutfağı olmayan anaokullarına ise, meslek liseleri ve öğretmenevleri ile kamu kurumlarından yemek satın alınacak. Yemek hizmetinden tüm öğrencilerin faydalanması amacıyla, velilere form gönderildi. Öğrencilerin hangi yemeklere alerjisi olduğu öğrenildi. Alerjisi olan öğrencilere özel menü hazırlanacak.

"MENÜLERİMİZ DİYETİSYEN KONTROLÜNDE HAZIRLANIYOR"



DHA ekibi Zeytinburnu Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu'nda yapılan hazırlıkları görüntülendi. Kahvaltı ve öğlen yemeği, yemekhanelerde yapılan çalışmalarla öğrenciler için hazırlandı. Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu Müdürü Arzu Arslan "Milli Eğitim Bakanlığı'mızı politikaları kapsamında ücretsiz yemekle ilgili servislerimize yarın başlayacağız. Alışveriş listemizi hazırladık. Diyetisyen eşliğinde menülerimizi düzenledik. Personelimiz kahvaltı ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlıklarını yaptı. Yarın çocuklarımıza yemeklerimizi ulaştıracağız. Okulumuzdaki yemek menülerimizi hazırlarken diyetisyen desteği alıyoruz. Tüm okullarımızda bu uygulama var. Hazırlanan menüler çocukların gelişim özelliklerine göre, diyetisyen eşliğinde hazırlanıyor. Yemek servisi yapacak personellerimizin hepsi 16 saatlik eğitime katıldılar. Okullar açıldıktan sonra öğretmenlerimiz 16, çocuklarımız da 43 saatlik bir beslenme eğitimi aldıktan sonra, uygulama başlayacak. Beslenme alerjisi olan çocuklar için yemek menülerimizde destekler alındı. Onlara özel yemekler çıkacak. Bu uygulamaya başlamadan önce, çocuklarımızın velilerinden onay formu aldık. Çünkü okulumuzda çölyak gibi hastalıklara sahip öğrencilerimiz var buna dikkat ediyoruz. Formlar doğrultusunda gerekli hazırlıkları yaparak onlara da özel servisler çıkaracağız" dedi.