Okullarda şiddete yeni kılıf: Squid Game! Salgın gibi yayılıyor

İkinci sezonunun geçtiğimiz ay yayınlanmasıyla yeniden gündeme gelen Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ (Kalamar Oyunu) isimli dizide oynanan oyunların çocuklar tarafından taklit edilmesi tartışılıyor. Söz konusu dizide ‘halat çekme’, ‘ebe tura 1-2-3’ gibi gerçek çocuk oyunları, kaybedenlerin ölümüyle sonuçlanacak biçimde oynanıyor. Bazı öğretmenler, diziyi izleyen çocukların okullarda bu oyunları oynayarak oyunu kaybedenlere şiddet uyguladıklarına yönelik tespitlerde bulunuyor. Bu konudaki araştırmalar şiddet sahnelerine maruz kalan çocuklarda saldırganlığı frenleyen duygusal tepkilerin azaldığını gösteriyor. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Uzman Gelişim Psikoloğu Irmak Kerimoğlu şunları ifade etti:

MEŞRULAŞTIRMA YOLU

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre; “dizide, özellikle paraya ihtiyacı olan insanlar ödül kazanmak için oyuna katılıyorlar. Bu oyunlar çocuk oyunu gibi basit görünse de para için başkalarının ölümünün göze alındığı bir yarışma sistemi. Güya ‘ben öldürmüyorum, oyunun sonucu bu’ diyerek sorumluluğu üzerinden atma hali var. Çocuklarda bunun yansıması ise farklı. Onlar para ve ihtiyaç boyutuna bakmıyorlar. Ancak bir oyunda birisinin zarar görmesinin ‘kabul edilebilir’ olduğunu algılıyorlar. Dolayısıyla gidip bir arkadaşına direkt vurması zihninde yanlış bir davranış olarak kodlanmışken, her iki tarafın da sonucunu bildiği ve kabul ettiği bir oyun altında şiddet meşrulaştırılıyor. Yani çocuk, ‘ben ona durduk yere vurmadım ki kaybeden o ve bu yüzden şiddet gördü’ diyebiliyor.

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SALGIN GİBİ YAYILIYOR

Bu dizide çocuk oyunlarının farklı versiyonlarını görüyoruz. Her çocuk ortamında da bu oyunların kurgulanışı farklılaşabiliyor. ‘Tuzluk’ oyununa dizideki kare, piramit, yuvarlak şekilleri çiziliyor, kendi belirledikleri kurallara göre kaybeden cezalandırılıyor. ‘Halat çekme’, ‘ebe tura 1-2-3’ gibi çocuk oyunları da Squid Game’deki gibi şiddet cezasıyla sonlanan şekilde oynanabiliyor. Bir okulda popüler olan öteki okula hızla yayılıyor. Ancak sonuç değişmiyor, en zayıf kalan olan cezalandırılıyor. Diğer yandan dizideki kostümleri de çocukların giydiklerini, peluş oyuncaklarıyla oynadıklarını görüyoruz. Anne babalar, bu tür ürünlerden de çocukları uzak tutmak gerektiğini unutmamalı.”

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KOSTÜMLE DURAKTA

Dizinin 2021 yılında yayınlanan ilk sezonu da çocuklarla ilgili benzer tartışmalara yol açmıştı. ABD’nin New York eyaletinde üç ilkokul, Squid Game’e ait Cadılar Bayramı kostümlerini ‘şiddeti özendirme’ endişeleri nedeniyle yasaklamıştı. Avustralya’da ise bir başka çocuk dizideki ‘dalgona’ oyunu için şekeri eritirken 145 derecelik ısıya maruz kalıp hastanelik olmuştu. Son olarak iki hafta önce İstanbul’da bir gencin Squid Game dizisindeki kostümle geldiği otobüs durağında elinde oyuncak olduğunu iddia ettiği silahla korku saldığı görülmüştü.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VELİLERE YAZI YOLLADI

Bahçeşehir Koleji’nin, velilere Squid Game dizisindeki şiddete yönlendirme ihtimali nedeniyle gönderdiği ‘Teknoloji Veli Bilgilendirme yazısında; “Özellikle sosyal medya platformlarında diziden ilham alınarak oluşturulan meydan okumalar ve şiddet içerikli oyunlar, çocuk ve gençler için büyük bir risk oluşturmakta. Söz konusu dizi ve benzeri zararlı içeriklere çocuklar ve gençler sıklıkla okul dışı ortamlarda ulaşıyorlar. Bu durum, ebeveyn kontrolü ve dijital içerik takibi her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Teknolojik aletlerin kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamak oldukça önemlidir” denildi.