Okullar erken mi kapanacak, okullar 1 hafta erken kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman alınacak 2024?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 20 milyondan fazla öğrenciyi karne heyecanı sardı. Haziran ayı öğrenciler için okulların bitiş, yaz tatilinin başlama ayı. Karne için gün sayılırken sosyal medya üzerinden okulların 1 hafta erken kapanacağı iddiası gündeme geldi. Peki, okullar erken mi kapanacak, okullar ne zaman kapanıyor? Okullar 1 hafta erken mi kapanacak? Karneler ne zaman alınacak 2024?
Karneler ne zaman alınacak, okullar 1 hafta erken kapanacak mı? 2. Dönem sona eriyor, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sona ediyor. Sabırsız bekleyiş devam ederken, okulların erken kapanacağı öne sürüldü. MEB'den açıklama geldi. Peki, okulların kapanmasına kaç gün kaldı, okullar ne zaman kapanıyor, okullar 1 hafta erken mi kapanacak?
Okullar erken mi kapanacak, karneler ne zaman alınacak 2024?
Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından gelen bilgiye göre okullar vaktinde kapanacak ve öğrenciler tam zamanında yaz tatiline girecek.
Okullar ne zaman kapanacak 2024?
MEB takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
MEB 2023-2024 TAKVİMİ
Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.
15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)
İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)
2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024