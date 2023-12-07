Okulda panik anları! Bahçedeki öğrenciler koşarak kaçtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Dumlupınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun yanındaki 6 katlı apartman ağır hasar aldı.

Binanın yıkımı için bugün gerekli hazırlıklar tamamlandı. Vinçle yıkılan bina saniyeler içinde yan yatıp çökerek yerle bir oldu.

Oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar, bu sırada bahçede olan çocukları tedirgin etti. Tozların bahçeye girmesiyle öğrenciler, koşarak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hatay'da İskenderun Kaymakamlığı, Atatürk İlkokulu yanındaki ağır hasarlı binada paniğe neden olan yıkım işlemi ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Binanın yıkımında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, ilk olarak yıkım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu müşavir firma elemanlarına sorumluluk bölgesinden el çektirilmiştir. Ayrıca olayda kusur ya da ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında da idari soruşturmaya müteakip gerekli işlemler yapılacaktır. Benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması adına müşavir firma ve konunun diğer muhatapları tarafımızca uyarılmıştır" denildi.

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