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Okul çevresinde drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

Nevşehir'de bir okulun çevresinde drift yapan otomobil sürücüsüne 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

24.10.2024 - 15:55 |
Okul çevresinde drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde bir okulun çevresinde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, araç sürücüsünün A.K. olduğunu tespit etti.

Sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygularken, ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.

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