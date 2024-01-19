Öğretmene teşekkür mesajı ve öğretmene güzel sözler! 1. dönem için velilere anlamlı, minnet vurgulu mesaj

MEB'e bağlı okullarda ilk ara tatili 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapıldı, cuma günü 16 günlük sömestr tatili başladı. Veliler çocuklarının karnelerini alırken öğretmenleri de unutmadı. Biz de öğretmene teşekkür mesajı ve öğretmene güzel sözler derledik.

ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Çocuğumuzun hayatına dokunduğunuz için size minnettarız. Sadece derslerde değil, aynı zamanda değerlerle dolu bir birey olmalarına katkı sağladığınız için teşekkür ederiz. Eğitim yolculuğunda sizin gibi bir rehberle buluştuğumuz için şanslıyız.

Saygıdeğer Öğretmenimiz, Sizinle geçirdiği her gün, çocuğumuzun hayatında önemli bir anı olacak. Sabrınız, özveriniz ve öğretme tutkunuz için size minnettarız. Çocuğumuzun gelişimine olan katkılarınızı asla unutmayacağız.

Değerli Öğretmen, Siz, sadece bilgi veren bir öğretmen değil, aynı zamanda rehber ve dostsunuz. Çocuğumuzun potansiyelini keşfetmesine yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederiz. Her zaman saygıyla anılacaksınız.

Sevgili Öğretmenimiz, Çocuğumuzun eğitim hayatında sizinle çalışmak gerçekten bir zevkti. Sadece derslerde değil, aynı zamanda ona hayatı sevmeyi, öğrenmeyi ve sorumluluk almayı öğrettiniz. Eğitimdeki fedakarlığınız ve özveriniz için size minnettarız.

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Sayın Öğretmen, Siz, çocuğumuzun hayatına kattığınız bilgilerle sadece bir öğretmen olmaktan öteye geçtiniz. Ona güven, saygı, sorumluluk ve sevgiyi öğrettiniz. Sizinle çalışmak, sadece bir eğitim değil, aynı zamanda bir öğrenme yolculuğuydu.

Çocuğumuzun eğitim serüveninde sizinle tanıştığımız için çok şanslıyız. Sabrınız, özveriniz ve ilginiz sayesinde çocuğumuz sadece bilgi değil, aynı zamanda değerlerle donanmış bir birey olarak büyüdü. Size teşekkür etmekten öte, minnettarız.

Değerli Öğretmen, Siz, sınıfınızı sadece bir öğrenme alanı değil, aynı zamanda sevgi ve anlayışla dolduran bir rehber oldunuz. Çocuğumuzun gözlerindeki öğrenme isteği ve merak sizin öğretme tutkunuzun bir yansıması. Teşekkür ederiz.

Sayın Öğretmenimiz, Sizinle geçirdiği her gün, çocuğumuzun sadece bilgi kazanmasına değil, aynı zamanda karakter geliştirmesine katkı sağladı. Ona öğrettiğiniz her şey için sadece teşekkür etmek yetmez. Sizin gibi bir öğretmenle çalışmak gerçekten bir ayrıcalıktı.

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Sevgili Öğretmen, Çocuğumuzun sizinle geçirdiği zaman, sadece ders saatleri değil, aynı zamanda değerli bir öğrenme süreciydi. Sizin öğretme metodunuz, onun öğrenme yolculuğunu daha anlamlı ve etkili kıldı. Emeğiniz ve sevginiz için teşekkür ederiz.

Saygıdeğer Öğretmen, Çocuğumuzun başarılarına ve gelişimine sizinle birlikte ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Sizin gibi vizyon sahibi, sevgi dolu ve bilgili bir öğretmenle tanıştığımız için mutluyuz. Eğitimdeki katkılarınız için sonsuz teşekkürler.