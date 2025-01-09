Öğrenci kayıt sözleşmesi güncellendi

Bu kapsamda özel okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret talep edilemeyecek. Servis ücreti, ulaştırma koordinasyon merkezleri tarafından tarifelerin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilan edilecek. Mali yük getirecek zorlayıcı uygulamalarla özel gün, hafta ve kutlamalarda, faaliyetlerde kullanılmak üzere özel kıyafet alınamayacak.