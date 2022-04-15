Öğrenci akbili zammı iptal mi oldu, öğrenci akbili zam iptali ne oldu? Ekrem İmamoğlu öğrenci kartı zam iptali kararını veto mu edecek?

Öğrenci akbili ne kadar oldu, öğrenci akbili zammı iptal mi oldu? Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yapılan yüzde 40 zam sonrası öğrenci akbiline de gelen yüzde 40 zam sonrası öğrenciler zammı protesto etmişti. Dün İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda zamdan öğrencilerin muaf olması ve aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi görüşüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yeni karar sonrası ulaşım zammının iptali ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Ekrem İmamoğlu öğrenci kartı zam iptali kararını veto mu edecek? Öğrenci akbili zammı iptal mi edilecek?

İSTANBUL ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aylık öğrenci abonman ücreti 78 TL olarak alınmaya devam edilecek. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarife uygulanmaya devam edilecek.

ÖĞRENCİ AKBİLİ ZAMMI İPTAL Mİ OLDU?

Öğrenciler İETT aylık öğrenci akbiline yapılan zam kararını düzenledikleri eylemlerle protesto ederken, AK Parti grubu kararın iptali için İBB Meclisi'ne başvuru yaptı. Dün görüşülen öğrenci ulaşımına zam kararı, oy çokluğuyla iptal edildi.

İMAMOĞLU: TABİİ Kİ VETO EDECEĞİM

Kararın ardından Meclis'te söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim." dedi.

İSTANBUL ULAŞIM ÜCRETLERİ

İstanbul'da yüzde 40'lık zamdan sonra ulaşım ücretleri şu şekilde oldu:

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

MARMARAY TAM PARKUR ÜCRETİ 16,97 LİRA OLDU

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya çıktı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDU

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, 3 durak 5,48'den 7,67'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e yükseldi.

ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ

Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı.

Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya yükseldi.

Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.