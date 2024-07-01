ÖGG sınav soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 109. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları
Özel güvenlik olarak çalışmak isteyenler 29 Haziran 2024 tarihinde ÖGG sınavına girdi. 109. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak edilirken, tarih belli oldu. Peki, 109. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
01.07.2024 - 12:54 |
Özel güvenlik sınavı 29 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı sınav kılavuzunda yayımlandı.
Yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınavı A ve B soru kitapçıkları, 2 Temmuz salı günü yayımlanacak.
ÖGG sınavı ne zaman açıklanıyor?
109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Yayınlanan kılavuz bilgisine göre Özel Güvenlik Sınav sonuçları 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.