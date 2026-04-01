ODTÜ Sanat 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

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ODTÜ’nün köklü kültür-sanat geleneği ODTÜ Sanat, 6 yıllık aranın ardından yeniden sanatseverlerle buluştu. Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi başta olmak üzere kampüsün farklı noktalarına yayılan etkinlik programı; konserler, sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve atölyelerle üniversite yaşamını yeniden sanatla buluşturuyor. ODTÜ Sanat, bu yönüyle yalnızca kampüs içi bir etkinlik değil, Ankara’ya yayılan kapsamlı bir kültür-sanat festivali niteliği taşıyor.

6 yıl aradan sonra yeniden kampüste

Açılış resepsiyonu, ODTÜ öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kampüs, gün boyunca farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlayan canlı bir festival atmosferine dönüştü.

Rektör Yozgatlıgil’den 70. yıl vizyonu mesajı

Açılış resepsiyonu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in konuşmasıyla başladı. Yozgatlıgil konuşmasında, ODTÜ Sanat’ın 6 yıl aradan sonra üniversitenin 70. yıl vizyonunun önemli başlıklarından biri olarak yeniden hayata geçirildiğini vurguladı. ODTÜ’nün bilimsel üretiminin yanı sıra kültür ve sanat alanındaki birikimine de dikkat çeken Yozgatlıgil, ODTÜ Sanat’ın kampüs yaşamını yeniden çok disiplinli bir kültür-sanat buluşmasına dönüştürdüğünü ifade etti.

Yozgatlıgil ayrıca, ODTÜ Sanat’ın yalnızca üniversite bileşenlerini değil, Ankara’nın kültür-sanat ekosistemini de bir araya getiren önemli bir platform olduğunu belirterek, etkinliğin bu geleneğin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme değindi.

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ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Sanat’a katkılarından dolayı İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen’e bilim ağacı plaketi takdim etti.

Açılış günü sergileri sanatseverlerle buluştu

Konuşmaların ardından fuaye alanında gerçekleştirilen sergilerin açılışı yapıldı. Açılış kapsamında Ecem Dilan Köse (Dijital), Küntay Tarık Evren (Fiziksel) ve Molektif – “Yersiz Düşler / Dreams from Nowhere” (Fiziksel) çalışmaları sergilendi.

Festival kapsamında ayrıca dijital sanat sergisi de açıldı. Sergide Amir Ahmadoghlu, Balkan Karışman, Burak Dirgen, Cem Sonel, dist.cs (Bilge Günay & Ilgın İçözü), Ecem Dilan Köse ve Selçuk Artut’un eserleri sanatseverlerle buluştu.

Açılış Konseri: Kerem Görsev Quintet & Fatih Erkoç

Sergi açılışlarının ardından ODTÜ Sanat 70. Yıl Açılış Resepsiyonu, Kerem Görsev Quintet & Fatih Erkoç konseriyle devam etti. Yoğun ilgi gören konserle birlikte kampüs, 6 yıl aradan sonra yeniden güçlü bir kültür-sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı.

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ODTÜ’den Ankara’ya Açılan Kültür-Sanat Festivali

ODTÜ Sanat 70. Yıl Günleri, 4 Nisan’a kadar kampüsün farklı noktalarında devam edecek. Etkinlik programı, ODTÜ öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra Ankaralı sanatseverlerin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle ODTÜ Sanat, kampüs sınırlarını aşarak Ankara’nın önemli kültür-sanat buluşmalarından biri olarak yeniden konumlanıyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek ücretli etkinliklerden elde edilecek gelir ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılacak. ODTÜ Sanat, bu yönüyle yalnızca bir kültür-sanat etkinliği değil, aynı zamanda öğrencilerin eğitimine destek sağlayan sürdürülebilir bir dayanışma modeli sunuyor.