O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara Türkiyede oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alıp, sahte belgelerle oturum izni aldığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda 3'ü kamu görevlisi 9'u Suriye uyruklu olmak üzere 28 şüpheli tespit edildi. Oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıları, işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 28 kişinin yakalanması için 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait dilekçe, pasaport fotokopisi, kaşe ve sahte çalışma belgeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden, 2si kamu görevlisi 6 kişi tutuklandı. 11 kişi adli kontrol şartıyla, diğer 11 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.