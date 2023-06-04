Nureddin Nebati: Mersin milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğim

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Sayın Nureddin Nebati, görevi Sayın Mehmet Şimşek'e devretti. Nureddin Nebati konuyla ilgili Twitter'den bir mesaj paylaştı. Nebati'nin paylaşımı şu şekilde:

"Elhamdülillah.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başlarken yaptığım ilk duamı kabul eden Rabbime şükrediyorum.

Milletimize hizmet yolunda, 2 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devralmış olduğum Hazine ve Maliye Bakanlığı bayrağını yeni dönemde, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sayın Mehmet Şimşek’e devrederken, kendilerine Rabbimden başarılar dilerim.

Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için, kurulduğu günden bu yana AK Parti çatısı altında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milletvekilliği, MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi en iyi şekilde ifa etmek için tüm gayreti gösterdim. Yeni dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı heyecan ve inançla, Mersin Milletvekili olarak Gazi Meclisimizin çatısı altında Mersin’e ve ülkemize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğim.

Bu yolculukta, vizyoner ve güçlü liderliğiyle, her alanda ülkemizin önünü açarak bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuza adım adım taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan başta olmak üzere tüm kabine arkadaşlarıma, Bakanlığımız bünyesinde birlikte çalışma imkânı bulduğum Sayın Berat Albayrak’a ve Sayın Lütfi Elvan’a, Bakan Yardımcılarıma, ülkemiz için beraberce ter döktüğümüz tüm mesai arkadaşlarıma, yan yana mücadele verdiğimiz tüm gönül dostlarıma ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, yüce Allah’a hamd ediyorum.

Türkiye Yüzyılı için, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için, durmak yok, yola devam!"