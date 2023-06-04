Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslimi! Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj

Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı görevini törenle Nureddin Nebati'den devraldı.

Nureddin Nebati'nin devir çtörenindeki konuşması şu şekilde: Milletimize hizmet etme yolculuğunda aldığımız bayrağı bugün sayın Şimşek'e devrediyoruz. Bana güven duyarak bu makamı teslim eden sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir zorluk karşısında yılmadan gece gündüz demeden çalışarak sürdürdük. Attığımız her adım bu makamın getirdiği sorumluluk ile atılmış adımlardır. Milletimiz ile verdiğimiz bu mücadeleye vazife bilinci ile aralıksız hizmete devam ettik. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatlarında çalışmış biri olarak vazifeyi sürdüreceğiz. Bu kutlu yolculukta üstlendiğimiz her vazife milletimize hizmet sevdasının durağı olmuştur. Birçok görevi ifa etmek için gayretimizi gösterdik. Bu makamda görev alma onuruna eriştiren rabbime hamdediyorum.

Yerli milli üretim ekonomisi için esaslı bir mücadele verdik. Güçlü kararlı liderliği ile Türkiye Yüzyılı'na adım adım taşıyan cumhurbaşkanımıza, sayın Berat Albayrak ve Lütfü Elvan'a, gönül dostlarımıza ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bakanlıktaki ilk sözleri ise şu şekilde: Sayın bakanım değerli vekil arkadaşlarım bakanlığımızın güzide çalışanları, saygı değer misafirler değerli bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bayrak yarışında bu görevi bana tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımız arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, deprem felaketinin yaşandığı son bir buçuk yıllık dönemde görevini fedakarlıkla ifa eden sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu başarılarda emeği olan bakanımızı tebrik ediyorum.

ENFLASYONUN TEK HANELERE DÜŞÜRÜLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTA

Hükümetimizin temel hedefi, toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmakta şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmada anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı konjektürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir büyüme için, mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacak. Orta vadede enflasyonunu tek hanelere düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Merkez bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel hedefimiz olacaktır.